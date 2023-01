PSG : L’année de la dernière chance pour la MNM ?

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Cette saison, Christophe Galtier peut compter sur une MNM étincelante. Lionel Messi et Neymar sont de retour à le meilleur niveau pendant que Kylian Mbappé est toujours sur son nuage. Cependant, si le PSG veut gagner la Ligue des Champions avec son trio de stars, cette saison est peut-être celle de la dernière chance vu les situations complexes de Messi et Mbappé.

Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar. Sur le papier, difficile de faire une meilleure attaque que celle du PSG. Lorsque l’Argentin était libre de tout contrat et que sa prolongation avec le FC Barcelone a capoté au dernier moment, le club de la capitale n’a pas manqué le coche et a sauté sur l’occasion. Après une première saison poussive, Lionel Messi est revenu à son meilleur niveau, tout comme Neymar. Une aubaine pour le PSG qui, une fois de plus, fait partie des favoris en Ligue des Champions.

Kylian Mbappé sur le départ

Après la grosse désillusion de l’an dernier et l’élimination contre le Real Madrid, le PSG veut se racheter. Surtout que cette saison pourrait bien être celle de la dernière chance pour la MNM. En effet, Kylian Mbappé aurait demandé son transfert dès l’été prochain. Comme l’a révélé en exclusivité le10sport.com, l’international français serait en froid avec ses dirigeants en raison d’un différend financier. Une situation complexe qui pourrait motiver son départ du PSG.

Dépité, Mbappé va quitter le PSG ? https://t.co/RTWrDLtQSG pic.twitter.com/IrSbKTi1KM — le10sport (@le10sport) December 30, 2022

Dernière danse pour Messi ?

Mais Kylian Mbappé n’est pas le seul joueur qui pourrait partir l’été prochain. Lionel Messi sera lui en fin de contrat et pour le moment, il n’a toujours pas prolongé. Selon nos informations, Luis Campos est passé à l’offensive afin de convaincre l’Argentin de rester au PSG. Mais dans le même temps, l’Inter Miami, le FC Barcelone ou encore l’Arabie Saoudite sont à l’affût. Reste à savoir quel choix fera Lionel Messi. En attendant, la MNM fera tout pour remporter la Ligue des Champions dès cette saison.