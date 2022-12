PSG : Neymar suspendu, voilà ce que prévoit Galtier face au RC Lens

Thibault Morlain

Lionel Messi toujours en vacances, Christophe Galtier devra également se passer de Neymar pour le choc à venir entre le PSG et le RC Lens. Exclu face à Strasbourg, le Brésilien ne sera donc pas de la partie face aux Sang et Or. Un coup dur pour l’entraîneur parisien qui devra alors trouver une solution pour épauler au mieux Kylian Mbappé.

Alors que le PSG s’apprête à affronter le RC Lens dans un choc entre le 1er et le 2ème de Ligue 1, pour Christophe Galtier, il faudra donc faire sans Neymar. Suspendu suite à son carton rouge contre Strasbourg, le Brésilien ne pourra pas être là contre les joueurs de Franck Haise. Mais comment remplacer Neymar ? Telle est donc la question à laquelle devra répondre l’entraîneur du PSG.

Soler à la place de Neymar

Ce vendredi, L’Equipe dévoile ce que pourrait réserver Christophe Galtier en l’absence de Neymar. Ainsi, pour remplacer le numéro 10 du PSG, c’est Carlos Soler qui pourrait être titularisé comme meneur de jeu. L’Espagnol devrait alors accompagner Kylian Mbappé et un autre joueur offensif.

Ekitike remplaçant ?

Si Hugo Ekitike était titulaire contre Strabsourg, sa performance n’était toutefois pas la meilleure. Cela n’a pas échappé au staff du PSG, considérant l’ancien de Reims un peu trop tendre pour affronter Lens. Par conséquent, Ekitike pourrait s’asseoir sur le banc de touche et c’est Pablo Sarabia qui pourrait compléter le trio offensif du PSG.