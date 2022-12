PSG : Neymar craque, Galtier en rajoute une couche

Thibault Morlain

Pour Neymar, la reprise post-Coupe du monde aura donc été mitigée avec le PSG. Auteur d’une passe décisive, le Brésilien a également été exclu après deux cartons jaunes reçus en quelques minutes. Remonté, il n’a d’ailleurs pas attendu la fin du match pour quitter le Parc des Princes. Un geste fort sur lequel est revenu Christophe Galtier.

Une passe décisive et un carton rouge. Voilà le bilan de Neymar lors du match face à Strasbourg. Mais on retiendra donc surtout son exclusion suite à deux cartons jaunes. Au moment de sortir du terrain, le numéro 10 du PSG est alors apparu très énervé et il n’a d’ailleurs pas voulu s’attarder au Parc des Princes. En quelques minutes, Neymar s’est douché et est parti avant même la fin du match et la victoire de ses coéquipiers.

« Je peux comprendre qu’il soit rentré directement chez lui »

Interrogé par Prime Vidéo , Christophe Galtier est revenu sur cette décision de Neymar de partir avant la fin du match. L’entraîneur du PSG a alors expliqué : « Déjà quand il est sorti, il était très frustré et très en colère. Je peux comprendre qu’il soit rentré directement chez lui. Il a pris sa douche et il est rentré pour aller évacuer rapidement auprès de ses proches ».

« Il est frustré et en colère »