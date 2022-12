PSG : Après le craquage de Neymar, Mbappé se lâche (vidéo)

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Neymar n’a pas connu une reprise facile avec le PSG après la Coupe du monde disputée au Qatar. Ce mercredi, la star brésilienne a écopé de deux cartons jaunes en deux minutes contre Strasbourg (2-1) après une faute puis une simulation dans la surface alsacienne. Kylian Mbappé a pourtant tenté de plaider sa cause auprès de Clément Turbin, en vain.

Aligné d’entrée par Christophe Galtier, Neymar n’a pas eu l’occasion de finir la rencontre face à Strasbourg (2-1) ce mercredi pour la reprise de la Ligue 1. Le numéro 10 du PSG a été expulsé à l'heure de jeu après avoir reçu deux cartons jaunes en deux minutes. Après avoir donné un coup dans le visage d’Adrien Thomasson, Neymar s’est écroulé dans la surface adverse une minute plus tard sans qu’il n’y ait de contact avec Gerzino Nyamsi, provoquant un deuxième avertissement et son expulsion.

Quand Mbappé défend Neymar

Clément Turpin n’a pas hésité avant de prendre sa décision. Pourtant, certains joueurs du PSG l'ont approché pour le faire changer d’avis, à l’instar de Kylian Mbappé. « Vous ne pouvez pas donner rouge, vous ne pouvez pas donner rouge », a d’abord lancé le Bondynois à l’arbitre, dans des images captées par Prime Vidéo . « Sortez ! Go there ("allez là-bas") », a répondu l’officiel, inflexible, en direction de Neymar. « Il n’a rien dit ! Il n’a rien demandé ! », a ajouté Kylian Mbappé, insuffisant pour faire changer d’avis Clément Turpin.

🦻 Revivez l’échange entre Kylian Mbappé et l’arbitre Mr Turpin lors de l’exclusion de Neymar. #PSG #Mbappe #PrimeVideoLigue1 pic.twitter.com/tUfKEwwRgW — Prime Video Sport France (@PVSportFR) December 29, 2022

« On aurait pu avoir un peu plus de discernement », juge Galtier