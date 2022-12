PSG : Mbappe, Neymar... Le gros constat de Galtier après le Mondial

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La réception du RC de Strasbourg ce mercredi marquait le retour de plusieurs Mondialistes sous le maillot du PSG. Présent au Qatar il y a encore quelques jours, Marquinhos et Kylian Mbappé ont inscrit les deux buts parisiens (victoire 2-1), tandis que Neymar a été expulsé en seconde période. Après la rencontre, Christophe Galtier a fait un premier bilan.

Neymar, Kylian Mbappé, Marquinhos, Achraf Hakimi... Nombreux étaient les Mondialistes, qui ont replongé dans le bain enivrant de la Ligue 1 ce mercredi. Les joueurs du PSG ont connu des fortunes diverses. Si Kylian Mbappé et Marquinhos ont trouvé le chemin des filets, Neymar est sorti frustré de cette rencontre. Expulsé par Clément Turpin après avoir reçu deux cartons jaunes en une minute, l'international brésilien a quitté l'enceinte du PSG avant le coup de sifflet final face au RC de Strasbourg. En conférence de presse, Christophe Galtier s'est exprimé sur la forme des Mondialistes.

« Je me doutais que ça allait être un peu difficile pour certains »

« À l’inverse d’Achraf Hakimi et de Kylian, qui sont rentrés au dernier moment en étant allés au bout de la compétition et avaient donc du rythme, je me doutais que ça allait être un peu difficile pour les Mondialistes éliminés assez tôt. Ils ont eu dix ou douze jours de récupération et seulement quatre séances d’entraînement pour préparer le match. Il nous a donc manqué quelques repères et du rythme, enfin pour certains » a constaté l'entraîneur du PSG, avant de s'attarder sur les sensations de chacun.

Marquinhos, Neymar... Galtier lâche ses vérités

Christophe Galtier a, dans un premier temps, salué la prestation de Marquinhos, pourtant très marqué après la défaite du Brésil en quarts de finale du Mondial.« Marqui fait partie de ces joueurs qui ont de suite trouvé le bon tempo. Il a failli être décisif à deux reprises et a démontré un certain état d’esprit. Comme Sergio (Ramos) et tout le groupe, il avait cette volonté de ne pas subir le match nul et d’aller au bout de ses idées pour l’emporter » a apprécié le technicien. Il a également évoqué l'état d'esprit de Neymar, qui loupera le déplacement à Lens dimanche : « Il a essayé lui aussi de retrouver du rythme en seulement quelques séances. Il avait une réelle envie de jouer les deux matches qui se présentaient. Malheureusement, ce ne sera pas le cas ».

Galtier s'enflamme pour Mbappe