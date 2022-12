PSG : Battu par Messi au Qatar, Mbappé n’a toujours pas digéré

Pierrick Levallet

Battu par l'Argentine de Lionel Messi en finale de la Coupe du monde, Kylian Mbappé a encore du mal à accepter cet échec. S'il se dit prêt à aller de l'avant pour aider le PSG à atteindre ses objectifs, l'attaquant de 24 ans est tout de même encore très touché par cette défaite qu'il n'a pas encore digéré.

Kylian Mbappé aurait pu soulever la deuxième Coupe du monde de sa carrière. Mais finalement, il a vu Lionel Messi remporter le graal à 35 ans. L’Équipe de France a été défaite aux tirs au but par l’Argentine en finale du Mondial. Le triplé de Kylian Mbappé n’aura pas suffi. L’attaquant de 24 ans a du mal à accepter cette défaite amère. Mais la star du PSG se dit tout de même prête à aller de l’avant.

«Je pense que ça ne va jamais se digérer»

« Prêt à tourner la page de la Coupe du monde ? Bien sûr ! On a échangé toute la Coupe du monde avec le coach et la direction pour savoir ce qui était le mieux pour l’équipe en premier et pour moi aussi. On a parlé avant la finale et j’avais dit que je reviendrais, quelque soit le résultat parce que je me sentais bien, je voulais continuer à jouer, je ne voulais pas aller en vacances tout de suite. On a des matchs importants, le coach a dit pas de soucis et j’ai été aligné ce soir » a affirmé Kylian Mbappé en zone mixte après la victoire du PSG contre Strasbourg ce mercredi (2-1).

«Le PSG n’est pas responsable de notre défaite»