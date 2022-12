PSG : C’est annoncé, Mbappé va déclarer la guerre à Messi

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Les provocations d'Emiliano Martinez, le portier de l'Argentine, pourraient avoir impact sur la relation entre Lionel Messi et Kylian Mbappé au PSG. C'est en tout cas l'avis de Jean-Michel Larqué. L'ancienne star de l'ASSE s'est questionnée sur l'attitude de la Pulga, notamment durant les célébrations de son équipe à Buenos-Aires.

Le chambrage est monnaie courante en Amérique du sud et l'Argentine a été fidèle à sa réputation après sa victoire face à l'équipe de France au Mondial. Héros de cette finale, Emiliano Martinez a pris pour cible Kylian Mbappé, affichant durant les célébrations de sa sélection une poupée à l'effigie du joueur du PSG. Le portier d'Aston Villa l'a brandi juste à côté de Lionel Messi, son coéquipier à Paris. Mais étonnamment, l'ancienne star du FC Barcelone n'a pas réagi. Une attitude incompréhensible pour Jean-Michel Larqué, ancien joueur de l'ASSE.

🚨▶️Mercato : Le Real Madrid prend une décision radicale pour Mbappé pic.twitter.com/tXlXy3pnHP — le10sport (@le10sport) December 26, 2022

« La relation entre Mbappé et Messi peut se tendre »

Selon lui, la situation pourrait bien se tendre entre Mbappé et Messi dans les prochains jours. « Oui la relation entre Mbappé et Messi peut se tendre, parce que c'est fort comme geste ce qu'a fait Martinez. J'imagine qu'il ne l'a pas mis sur une petite plaquette et qu'il lui a mis des épingles. Des personnes, bien intentionnées, ont raconté le signe que cela veut dire dans certains rites. On veut du mal, on jette un sort sur Kylian Mbappé » a-t-il déclaré au micro de RMC.

« Cela dépasse l'entendement »

Il a ensuite pointé du doigt le comportement irresponsable d'Emiliano Martinez. « L'air de dire : ce serait bien que pour la prochaine Coupe du monde Kylian Mbappé soit opéré des deux genoux pour rupture des ligaments. Dans son fort intérieur à Martinez, ce serait une bonne chose et c'est peut-être le vœu qu'il a prononcé. Imaginez avoir une poupée de votre pire adversaire dans vos bras et de lui souhaiter du mal. Cela dépasse l'entendement » a-t-il confié.

« Je pense que Kylian Mbappé va lui demander des explications »