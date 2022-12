Mercato - PSG : Kylian Mbappé craque, il réclame le transfert de Lionel Messi

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Entre Lionel Messi et Kylian Mbappé, le divorce est rompu. L'international français pointerait du doigt le comportement de son coéquipier après la finale du Mondial. L'international français ne souhaiterait plus évoluer à ses côtés. Mais alors que la Pulga est proche de prolonger son contrat, Mbappé pourrait prendre les devants et réclamer son transfert.

Après Neymar, Kylian Mbappé s'en prendrait à Lionel Messi. Selon le Français l'international argentin n'aurait pas eu un comportement digne d'un coéquipier après la finale du Mondial et les chambrages incessants d'Emiliano Martinez. Il faut dire que selon El Debate, les relations entre les deux stars du PSG n'étaient pas au beau fixe avant la compétition. Et la Coupe du monde au Qatar aurait accentué les tensions.

Le contact est rompu entre Messi et Mbappé

A en croire le média espagnol, Kylian Mbappé serait très remonté contre Lionel Messi. A tel point que le joueur de 24 ans ne souhaiterait plus évoluer à ses côtés au PSG. L'international français voudrait que la Pulga quitte la capitale française à la fin de la saison, à l'issue de son contrat. Mais la tendance n'est clairement pas à un départ.

Mbappé réclame le transfert de Messi

Comme annoncé par le10Sport.com en exclusivité, le PSG souhaite prolonger le contrat de Lionel Messi. Et le joueur de 35 ans, heureux à Paris, aurait donné son accord pour rester en France au moins jusqu'en 2024. Conscient de l'issue du dossier Messi, Kylian Mbappé envisagerait de claquer la porte.

Le PSG proche de prolonger Messi, Mbappé veut claquer la porte