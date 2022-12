Mercato - PSG : Le Real Madrid pose une condition pour Mbappé

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé est sous contrat avec le PSG. Pour autant, son départ à la prochaine intersaison ne serait pas utopique pour plusieurs raisons. Et pour ce qui est d’une offensive du Real Madrid, elle n’aurait lieu qu’à une condition qui semble toutefois fois peu probable.

Kylian Mbappé est sous contrat au PSG jusqu’en juin 2025 depuis l’annonce de sa prolongation le 21 mai dernier sur la pelouse du Parc des princes. Mais l’est-il vraiment ? D’après diverses informations ayant circulé dans la presse ces dernières semaines et confirmées par The Athletic, la dernière saison incluse dans le contrat en question n’est qu’optionnelle et Mbappé pourrait décider ou non de poursuivre au PSG à l’été 2024.

Le PSG prêt à prendre une décision fracassante avec Mbappé ?

Pour cette raison précise et refusant de vivre un nouveau feuilleton Kylian Mbappé que le club pourrait cette fois-ci ne pas remporter, le PSG serait prêt à laisser filer son numéro 7 dès le prochain mercato estival. C’est en effet ce que The Athletic affirmait dernièrement. Et bien que le contraire ait été avancé dans la presse, le Real Madrid serait prêt à tenter une énième fois sa chance avec Mbappé sur le marché des transferts.

Mbappé insatisfait au PSG, le Real Madrid a posé une condition