Mercato : Le Real Madrid prépare un transfert à 60M€ en Ligue 1 ?

Troisième de la Coupe du monde avec la Croatie, Lovro Majer a disputé 7 matchs au Qatar et inscrit un but. Homme fort de Bruno Genesio à Rennes, le milieu de terrain était déjà scruté et ses performances lors de ce Mondial n'ont pas échappé au Real Madrid et à l'Atletico de Madrid. Les deux clubs espagnols auraient même transmis une offre de 60M€.

Arrivé en août 2021 à Rennes, Lovro Majer a réalisé une première saison très convaincante au sein du club breton. Auteur de 6 buts et de 8 passes décisives lors du précédent exercice, sa vision de jeu et sa technicité n'ont pas échappé aux cadors de Madrid.

Le Real et l'Atletico dégainent

Luka Modric considère Lovro Majer comme son successeur, ce qui n'a pas échappé à la Casa Blanca puisque le Real Madrid aurait dégainé une offre de 60M€ afin de recruter le Rennais et ainsi assurer la succession du Ballon d'Or 2018. Toutefois, Media Foot précise également que l'Atletico de Madrid aurait transmis la même offre, bien déterminé à densifier son entrejeu.

