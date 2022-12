Mercato - PSG : Le Real Madrid accélère, un gros transfert échappe au Qatar

La rédaction

Auteur d'une très bonne Coupe du monde avec l'Angleterre, Jude Bellingham a confirmé ses très bonnes performances avec le Borussia Dortmund depuis le début de la saison. S'il était déjà observé avant le Mondial, le PSG, Liverpool ou encore le Real Madrid s'activeraient pour recruter le milieu de terrain anglais. Dans ce dossier, la Casa Blanca semble définitivement être en pole position.

À 19 ans, Jude Bellingham est un des milieux de terrain les plus prometteurs de la planète football. Brillant au Borussia Dortmund où il porte parfois le brassard de capitaine, il est ciblé par les plus grands clubs européens afin de venir renforcer l'entrejeu de ces derniers. Désormais, le Real Madrid aurait une avance confortable et l'international anglais devrait filer à Madrid à l'issue de la saison, toutefois, le dossier pourrait encore assurer de nombreux rebondissements.

Bellingham va quitter Dortmund en juin prochain

Selon les informations de Marca , le Borussia Dortmund et Jude Bellingham seraient d'accord pour un départ en juin prochain. L'aventure allemande devrait alors se terminer pour l'Anglais qui va certainement rebondir au Real Madrid. Le club espagnol est en contact avec Bellingham depuis l'année dernière et le milieu de terrain s'est imposé comme la priorité absolue du Real Madrid. En effet, cette recrue permettrait de consolider l'entrejeu et de préparer l'après Modric - Kroos.

Le Real Madrid reste vigilant