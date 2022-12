Transferts : Le mercato de l'OM et du PSG prend un gros tournant

Thomas Bourseau

Sur le mercato, l’OM et le PSG sembleraient se livrer un bras de fer pour Marcus Thuram. Cependant, ce serait une bataille royale avec des clubs italiens et anglais que Newcastle aurait de fortes chances de remporter dès le mois de janvier. Explications.

Bien que Marcus Thuram n’ait été qu’un second couteau de Didier Deschamps au Mondial au Qatar, sa simple présence dans le groupe de l’Équipe de France a semblé suffire à faire grimper sa cote sur le marché des transferts. Et alors que son contrat au Borussia Monchengladbach expirera en juin prochain, la situation contractuelle de Marcus Thuram donnerait à la fois des idées au PSG et à l’OM.

Marcus Thuram quittera le Borussia Monchengladbach libre

Contractuellement lié au Borussia Monchengladbach jusqu’en juin prochain, Marcus Thuram ne devrait pas être prolongé par le club allemand et ce, à sa propre demande. C’est en effet l’information communiquée par 90min ce mardi. Le média britannique explique que Thuram ne voudrait pas renouveler son bail et l’aurait fait savoir à sa direction. De bon augure pour le PSG et l’OM ? Pas vraiment.

Mercato - PSG : Ça s'agite en coulisses pour le transfert de Skriniar https://t.co/lTYI9YWtxg pic.twitter.com/ovSZfvJor2 — le10sport (@le10sport) December 27, 2022

Son Italie natale se déchire pour ses services…

Natif de Parme où son père Lilian Thuram évoluait en 1997, l’international français pourrait retrouver son Italie natale. En effet, l’Inter préparerait une offre de contrat pour l’été prochain. En l’état, le club nerazzurro refuserait de payer une indemnité de transfert pour cet hiver. Outre l’intérêt de l’Inter, Marcus Thuram ferait tourner la tête du Milan AC et de la Juventus. Cependant, il se pourrait que Newcastle prenne tout le monde de vitesse dans cette opération, y compris le PSG et l’OM.

…mais Newcastle peut tout rafler