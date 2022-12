PSG : Après le Mondial, un énorme clash éclate entre Messi et Mbappe

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La Coupe du monde au Qatar pourrait laisser des traces au PSG. Alors que l'Argentine n'a pas hésité à le chambrer après la finale, Kylian Mbappé en voudrait énormément à Lionel Messi. De retour à Paris, l'international français n'aurait pas l'intention de dialoguer avec son coéquipier. Le contact serait, désormais, rompu.

Après la finale du Mondial, Kylian Mbappé avait été pris pour cible par l'Argentine, et notamment par son gardien Emiliano Martinez. Un chambrage continu, qui a agacé de nombreux acteurs du football français comme Adil Rami ou encore Laurent Blanc. De quoi jeter un froid dans la relation entre Mbappé et Lionel Messi, coéquipier d'Emiliano Martinez ? En conférence de presse ce mardi, Christophe Galtier s'est voulu rassurant.

PSG : Galtier révèle les coulisses du retour de Mbappé https://t.co/A0dw4Gtdr4 pic.twitter.com/s6QH7SIdX0 — le10sport (@le10sport) December 27, 2022

« Je reste attaché à cela, la relation entre Kylian et Leo »

« Je ne commente pas la manière dont on célèbre, ça appartient aux Argentins. Je n'ai pas à gérer le cas du gardien argentin. Le plus important est ce que j'ai vu lors de la finale. Kylian et Leo se sont pris la main. Il y a aussi l'attitude exemplaire de Kylian après le match et avant la remise des trophées. Il a félicité Leo et l'entraîneur argentin. Je reste attaché à cela, la relation entre Kylian et Leo » a confié l'entraîneur du PSG.

Le contact est rompu entre Messi et Mbappé