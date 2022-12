PSG : Mbappé, Messi... Le coup de gueule de Galtier sur la polémique de la Coupe du Monde

Amadou Diawara

Lors des festivités de l'Argentine, Kylian Mbappé a été pris en grippe par les joueurs, qui l'ont chambré à plusieurs reprises. Interrogé en conférence de presse ce mardi après-midi, Christophe Galtier a tenu à mettre les choses au clair, en soulignant le fait que Lionel Messi n'avait pas égratigné son partenaire français du PSG.

Après la finale de la Coupe du Monde remportée face à la France, les joueurs argentins - et en particulier Emiliano Martinez - ont chambré Kylian Mbappé à plusieurs reprises. En effet, le gardien de l' Albiceleste a lancé une minute de silence pour « Kylian Mbappé qui est mort » dans le vestiaire de son équipe et a brandi fièrement une poupée à l'effigie du numéro 10 des Bleus .

🆗🎙️🗣️ #PSGRCSARevivez le passage du coach Christophe Galtier dans notre studio #PSGtv avant le retour au Parc des Princes 🏠 pic.twitter.com/EL61t90wBV — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 27, 2022

«Ce n'est pas Leo qui a chambré»

Présent en conférence de presse ce mardi après-midi, Christophe Galtier a tenu à préciser que Lionel Messi était resté respectueux envers son coéquipier au PSG Kylian Mbappé. « Je ne commente pas la manière dont on célèbre, ça appartient aux Argentins. Je n'ai pas à gérer le cas du gardien argentin. Le plus important est ce que j'ai vu lors de la finale. Kylian et Leo se sont pris la main. Il y a aussi l'attitude exemplaire de Kylian après le match et avant la remise des trophées. Il a félicité Leo et l'entraîneur argentin. Je reste attaché à cela, la relation entre Kylian et Leo » , a expliqué le coach du PSG, avant d'en rajouter une couche.

«Kylian a eu une très bonne attitude en ayant perdu»