PSG : Après le Qatar, Mbappé a envoyé un énorme message à Galtier pour son retour

Amadou Diawara

Frustrés par la Coupe du Monde au Qatar, Kylian Mbappé et Neymar voudraient se remettre en selle avec le PSG dès mercredi face à Strasbourg. D'ailleurs, le numéro 7 parisien aurait répété à Christophe Galtier qu'il voulait disputer cette rencontre de Ligue 1. De son côté, le coach du PSG ne voudrait pas précipiter le retour de ses stars et compteraient prendre une décision définitive ce mardi.

Lors de la Coupe du Monde au Qatar, Kylian Mbappé a cru jusqu'au bout à un nouveau sacre. En effet, la France de Didier Deschamps s'est inclinée en finale face à l'Argentine à l'issue de la séance des tirs-au-but.

Mbappé a répété sa volonté de jouer contre Strasbourg

Marqué, Kylian Mbappé est revenu au Camp des Loges et a repris l'entrainement avec le PSG seulement trois jours après la défaite face à l'Argentine. Et le numéro 7 de Christophe Galtier espère jouer dès mercredi contre Strasbourg pour se remettre au plus vite de la désillusion en finale de la Coupe du Monde.

Galtier va trancher ce mardi pour Mbappé et Neymar