Équipe de France : Recadré par l'Argentine à cause de Mbappé, Rami lâche une punchline

Amadou Diawara

Pour célébrer le sacre de l'Argentine lors de la dernière Coupe du Monde, Emiliano Martinez a chambré Kylian Mbappé à plusieurs reprises. Pour voler au secours de son compatriote français, Adil Rami a sorti la sulfateuse. Toutefois, ce dernier s'est fait recadrer par Angel Di Maria. Alors qu'il ne manque pas de répartie, Adil Rami a tenu à répondre à El Fideo à sa manière.

Après avoir battu l'équipe de France en finale de la Coupe du Monde, Emiliano Martinez s'en est pris à Kylian Mbappé à plusieurs reprises. En effet, le gardien de l'Argentine à lancé une minute de silence pour « Kylian Mbappé qui est mort » dans le vestiaire après le sacre au Qatar, avant de brandir une poupée à l'effigie du numéro 10 des Bleus lors des festivités à Buenos Aires.

«El Dibu meilleur gardien du monde, va pleurer ailleurs»

Agacé par l'attitude des Argentins, Adil Rami a tenu à répliquer. En effet, le champion du monde 2018 a dézingué les joueurs de l' Albiceleste, et en particulier Emiliano Martinez. « Le plus gros FD* du monde du football... L'homme le plus détesté. Kylian Mbappé les traumatise tellement qu'ils célèbrent plus la victoire contre notre prodige que leur Coupe du monde » , a-t-il posté sur les réseaux sociaux, avant de voir Angel Di Maria lui répondre : « El Dibu meilleur gardien du monde, va pleurer ailleurs » .

«Tu m'apprends (à pleurer) Angel ?»