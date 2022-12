Équipe de France : Rami prend la défense de Mbappé, les Argentins le recadrent

Thomas Bourseau

Adil Rami n’en pouvait plus des moqueries d’Emiliano Martinez et des Argentins ainsi que du chambrage pour Kylian Mbappé. Résultat, le champion du monde 2018 a publiquement recadré le gardien de l’Albiceleste. Angel Di Maria et Leandro Paredes lui ont répondu sur Instagram.

Depuis la finale de la Coupe du monde au Qatar opposant l’Équipe de France à l’Argentine le 18 décembre dernier, qui a vu l’ Albiceleste être sacrée championne, Kylian Mbappé est la cible de moqueries des champions du monde et plus particulièrement d’Emiliano Martinez. Le gardien d’Aston Villa avait lancé les hostilités en chantant les propos suivants dans le vestiaire de Lusail Stadium : « Une minute de silence pour Mbappé qui est mort ». Depuis, Martinez a été vu pendant les parades en Argentine détenant une poupée à l’effigie de Kylian Mbappé notamment.

Adil Rami crache son venin sur Emiliano Martinez pour ses moqueries sur Mbappé

Un masque d’une tortue ninja a même été donné à Lionel Messi sur le bus des Argentins, clin d’oeil à Kylian Mbappé, ce qui avait bien fait rire l’attaquant du PSG et ses compatriotes. De quoi agacer Adil Rami qui avait taclé les Argentins dernièrement sur son compte Instagram via des stories. « Le plus gros FD* du monde du football... L'homme le plus détesté. Kylian Mbappé les traumatise tellement qu'ils célèbrent plus la victoire contre notre prodige que leur Coupe du monde ».

Paredes et Di Maria s’en prennent à Rami pour ses propos sur Martinez dans l’affaire Mbappé