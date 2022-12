Équipe de France : Après la polémique Mbappé, l’Argentine tient sa vengeance

Amadou Diawara

Après sa sortie polémique sur le football sud-américain, Kylian Mbappé s'est fait beaucoup d'ennemis, et notamment en Argentine. Sacré à la Coupe du Monde face à la France, l'Albiceleste de Lionel Messi s'est vengé à sa manière. En effet, les hommes de Lionel Scaloni n'ont pas manqué de chambrer Kylian Mbappé.

Il y a quelques mois, Kylian Mbappé a créé la polémique en égratignant le football sud-américain. « L'avantage qu'on a nous les Européens, c'est qu’on joue entre nous avec des matchs de haut niveau tout le temps, comme par exemple la Ligue des nations. Quand on arrive à la Coupe du monde, on est prêts. Là où le Brésil et l'Argentine n'ont pas ce niveau-là en Amérique du Sud. Le football n'est pas aussi avancé qu'en Europe » , a estimé le numéro 10 de l'équipe de France. Un message qui n'est pas du tout passé en Argentine sur le moment, et qui ne passe toujours pas aujourd'hui.

«Une minute de silence pour Mbappé qui est mort»

Tombeur de la France en finale de la Coupe du Monde ce dimanche après-midi, l'Argentine est parvenu à se venger de Kylian Mbappé sur le terrain. Et en dehors, les joueurs de l' Albiceleste n'ont pas manqué de chambrer le numéro 10 de Didier Deschamps après leur sacre au Qatar.

Une poupée à l'effigie de Mbappé lors des festivités de l'Argentine ?