Équipe de France : Benzema au coeur d'un malaise, Mbappé a pris position

Après avoir regardé la Coupe du monde de loin, Karim Benzema a décidé de prendre sa retraite internationale. Depuis, les révélations s’enchaînent, certains cadres auraient d’ailleurs été frileux quant à son retour. Le contraire de Kylian Mbappé qui était l’un de ses soutiens et appréciait jouer à ses côtés.

« J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier ! J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin ». Par ces mots, Karim Benzema a annoncé sa retraite internationale sur ses réseaux sociaux, quelques semaines après l’officialisation de son forfait pour la Coupe du monde au Qatar.

Certains cadres ne voulaient pas du retour de Benzema

Ces derniers jours, les révélations s’enchaînent sur les derniers moments de Karim Benzema avec les Bleus . Alors que certains cadres se seraient plaints du retour de l’attaquant du Real Madrid en équipe de France, Kylian Mbappé aurait eu une attitude bien différente.

Mbappé était l’un de ses soutiens