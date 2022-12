Equipe de France : Une incroyable bombe est lâchée sur le retour de Karim Benzema

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après six ans d'absence, Karim Benzema faisait son retour avec l'équipe de France en 2021, pour disputer l'Euro. Ce rappel n'aura pas permis aux Bleus de remporter la compétition, mais a donné l'occasion au joueur de renouer le fil de son histoire avec la sélection. Mais plus d'un an après, une incroyable révélation apparaît sur cette convocation.

L'année 2021 a, sans aucun doute, été marquée par le retour de Karim Benzema en équipe de France. Exclu de la sélection pendant six longues années en raison de son implication dans l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, le buteur du Real Madrid avait été appelé par Didier Deschamps pour disputer l'Euro 2021. Un choix, qui avait surpris étant donné que le contact était rompu entre les deux hommes depuis 2015. Questionné à l'époque par TF1 et M6 sur sa décision, Deschamps avait lâché ses vérités.

Deschamps avait justifié le retour de Benzema

« Je n'ai pas la capacité de revenir en arrière et changer quoi que ce soit. Le plus important, c'est aujourd'hui et demain. Pour arriver à cette décision, il y a eu des étapes importantes. On s'est vu, on a discuté longuement. C'était l'étape la plus importante. Après cela, j'ai eu une longue réflexion, pour en arriver à prendre cette décision. Je ne vais pas dévoiler un mot de la discussion, ça ne nous regarde que tous les deux. J'en avais besoin, il en avait besoin » avait déclaré le sélectionneur de l'équipe de France.

Un retour forcé ?