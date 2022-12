Equipe de France : Un proche de Zidane vide son sac et réclame la tête de Deschamps

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Selon les dernières tendances, Didier Deschamps devrait prolonger son contrat avec l'équipe de France jusqu'au Mondial 2026, malgré la défaite face à l'Argentine. Une nouvelle qui ne ravit pas Christophe Dugarry. Proche de Zinédine Zidane, le champion du monde 1998 n'a pas caché son agacement au moment de se prononcer sur l'avenir de Deschamps.

La défaite en finale du Mondial face à l'Argentine n'aura pas de conséquences sur l'avenir de Didier Deschamps. En atteignant les demi-finales, le technicien s'est offert le luxe d'avoir la main mise sur son avenir. Autrement dit, le sélectionneur est maître de son destin. Et selon les informations de L'Equipe , Deschamps ne cacherait pas son envie de poursuivre l'aventure jusqu'au Mondial 2026. Des rumeurs, qui ne font pas plaisir à Christophe Dugarry. Ce dernier est un proche de Zinédine Zidane, pressenti pour prendre la place de Deschamps en cas de départ. Dans un entretien à L'Equipe , Dugarry a livré le fond de sa pensée.

Révélations sur la relation entre Deschamps et Zidane https://t.co/THLYB3LsgD pic.twitter.com/ZGzFHubLu3 — le10sport (@le10sport) December 22, 2022

« Je ne cache pas que je préférerais que ce soit "Zizou" »

« Ce n'est pas le sujet. Qu'il reste cinq ans, dix ans, quinze ans de plus, ce n'est pas mon problème, ce n'est pas à moi de décider. Je ne cache pas que je préférerais que ce soit "Zizou" , j'ai envie de voir autre chose. Deschamps, j'entends ce qu'il dit, mais on ne peut pas dire que l'équipe de France appartient à tout le monde et la garder pendant douze ans, surtout quand tu as un successeur possible qui a gagné trois fois de suite la Ligue des champions et qui peut amener quelque chose à l'équipe de France. Dans l'absolu, d'ailleurs, ça ne me regarde pas » a déclaré le champion du monde 1998.

« Avec Deschamps, on ne peut jamais parler football »

Relancé sur Didier Deschamps, Dugarry annonce qu'il n'est pas fan du style de jeu produit par l'équipe de France. « C'est qu'on ne peut jamais parler football. Qu'on ne le fasse pas quand on gagne, comme en 2018, sur le thème "je m'en fous, j'ai gagné", d'accord, éventuellement, mais quand tu perds, tu dois des explications, tu dois un débat, au moins sur la préparation de match. Est-ce que le discours n'a pas été entendu ? Est-ce qu'ils ont pensé que la "chatte à DD" et un coup de Mbappé suffiraient à gagner ? Je n'ose même pas imaginer ce qu'on aurait pris en 1998 si on avait fait quatre-vingts minutes comme ça en finale de la Coupe du monde » a-t-il déclaré.

« C'était un cadeau de jouer contre l'Argentine »