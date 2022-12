Equipe de France : Un proche de Zidane réclame le départ de Deschamps !

Arthur Montagne

Qualifié pour les demi-finales de la Coupe du monde, Didier Deschamps va tenter d'accéder à la finale afin de retrouver l'Argentine dimanche. Ensuite, le sélectionneur de l'équipe de France pourra décider de son avenir. Grâce à son parcours au Qatar, Deschamps sera effectivement le seul à trancher concernant la prolongation de son contrat avec la FFF. Mais pour Christophe Dugarry, très ami avec Zinedine Zidane, il est tant que l'ancien coach de l'OM cède sa place.

Pour la seconde fois de suite, l'équipe de France disputera la demi-finale de la Coupe du monde. Tombeurs de l'Angleterre (2-1), les Bleus se sont hissés dans le dernier carré où ils retrouveront le Maroc. Mais surtout, cela offre la possibilité à Didier Deschamps d'être le seul décideur concernant son avenir sur le banc de l'équipe de France. Quoi qu'il arrive ce mercredi soir, c'est effectivement Deschamps qui aura le dernier mot grâce au parcours au Qatar. Néanmoins, Christophe Dugarry estime que son ancien coéquipier doit laisser sa place.

Dugarry réclame le départ de Deschamps...

« Si Deschamps doit continuer à la tête de l’équipe de France ? Non, non. Je ne pense pas, car s’ils sont champions du monde - et je pense qu’ils vont l’être - eh bien bravo Monsieur mais je pense qu’il faut laisser la place pour voir autre chose. Après, il méritera de rester s’il en a envie. Mais, personnellement, en tant que passionné de football et de l’équipe de France, j'ai envie de voir autre chose, un autre football », lance-t-il au micro de RMC avant de réclamer l'arrivée de son ami Zinedine Zidane.

... et veut voir Zidane !