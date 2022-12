Équipe de France : Grosse inquiétude avant le Maroc, nouveau rebondissement pour Deschamps

Amadou Diawara

Alors qu'ils auraient pris froid à cause de la climatisation, Adrien Rabiot et Dayot Upamecano pourraient ne pas être alignés d'entrée contre le Maroc ce mercredi soir en demi-finale de la Coupe du Monde. Si l'optimiste serait de mise pour Dayot Upamecano, le cas d'Adrien Rabiot serait plus incertain. Didier Deschamps devrait trancher définitivement dans l'après-midi.

Absents du dernier entrainement dirigé par Didier Deschamps, Adrien Rabiot et Dayot Upamecano sont incertains pour le coup d'envoi de la demi-finale de Coupe du Monde contre le Maroc. D'après les informations de L'Equipe , divulguées dans la nuit de mardi à mercredi, les deux cadres des Bleus sont malades, ayant pris froid à cause de la climatisation au Qatar.

Deschamps est optimiste pour Dayot Upamecano

Ce mercredi midi, L'Equipe a lâché de nouvelles précisions de taille sur Adrien Rabiot et Dayot Upamecano. A en croire le média français, les deux nouveaux hommes forts de Didier Deschamps iraient mieux. Toutefois, ils ne seraient pas dans le même état.

Un cas toujours incertain pour Adrien Rabiot