Équipe de France : Belle frayeur avant le Maroc, le verdict est tombé

Amadou Diawara

Alors qu'ils auraient pris froid à cause de la climatisation au Qatar, Adrien Rabiot et Dayot Upamecano sont incertains pour le coup d'envoi de France-Maroc en demi-finale de la Coupe du Monde. Alors que les deux cadres des Bleus vont mieux - comme annoncé par Noël Le Graët - ils devraient être titularisés par Didier Deschamps ce mercredi soir.

Après avoir battu l'Angleterre en quart de finale de la Coupe du Monde (2-1), l'équipe de France a composté son ticket pour le dernier carré de la compétition. Pour ce grand rendez-vous au Qatar, les Bleus doivent se frotter à l'étonnant Maroc de Walid Regragui, qui n'a encaissé qu'un petit but depuis le début du Mondial.

«J'ai l'impression que ceux qui étaient grippés ou enrhumés allaient bien ce matin»

Malheureusement pour Didier Deschamps, deux cadres de son équipe sont incertains pour le coup d'envoi de France-Maroc : Adrien Rabiot et Dayot Upamecano. Selon les informations de L'Equipe , les deux nouveaux hommes forts des Bleus sont tombés malades, ayant pris froid à cause de la climatisation au Qatar, qui tourne à plein régime dans les stades, les salles de conférence de presse et les pièces de l'hôtel tricolore. Alors qu'Ibrahima Konaté et Youssouf Fofana se tiendraient prêts au cas où, Didier Deschamps aurait prévu de prendre sa décision finale et de trancher entre une titularisation ou non d'Adrien Rabiot et de Dayot Upamecano ce mercredi matin avant le déjeuner.

Dayot Upamecano et Adrien Rabiot titularisés face au Maroc ?