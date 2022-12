Coupe du monde 2022 : France-Maroc, l'Argentine a tranché pour la finale

La rédaction

Mardi soir, l'Argentine s'est imposée (3-0) face à la Croatie et disputera ce dimanche une nouvelle finale de Coupe du monde. Reste maintenant à déterminer quel sera l'adversaire de l'Albiceleste entre le Maroc et la France, qui s'affrontent ce mercredi soir. Pour Scaloni, l'adversaire importe peu, seule la victoire compte.

En demi-finale, l'Argentine a fait forte impression après sa victoire (3-0) contre la Croatie. Impériale en défense, impitoyable en contre et portée par un immense Lionel Messi, l'Albiceleste sera un adversaire coriace en finale tandis que pour l'entraîneur Lionel Scaloni, seule la victoire est envisageable.

«Les deux méritent d'être ici»

Dans des propos rapportés par Foot-Mercato , l'entraîneur de la sélection argentine Lionel Scaloni a évoqué le futur adversaire de l'Albiceleste en finale, et ce dernier ne semble pas avoir de préférence entre le Maroc et la France : « Je n'ai jamais choisi un adversaire. On prendra celui qui viendra. Les deux méritent d'être ici. Ce sont deux grandes sélections. (...) Gagner c'est toujours bien et gagner comme ça, avant une finale, c'est le meilleur repos et le meilleur remède », a-t-il confié. Réponse ce mercredi soir (20h) pour la seconde demi-finale entre le Maroc et la France.

Scaloni encense son groupe