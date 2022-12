Coupe du monde 2022 : Un incroyable jackpot pour Renard après l'Argentine ? La réponse

Thibault Morlain

Durant cette Coupe du monde 2022, il y a eu de nombreuses surprises. Et cela avait commencé fort avec la victoire de l'Arabie Saoudite face à l'Argentine de Lionel Messi (2-1). Les hommes d'Hervé Renard avaient fait sensation au Qatar avec ce succès. De quoi recevoir d'incroyables cadeaux ?

Dans un groupe avec l'Argentine, la Pologne et le Mexique, l'Arabie Saoudite aurait pu décrocher son ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Après une victoire face à l'Albiceleste, le rêve était permis pour les hommes d'Hervé Renard. Si cela n'est finalement pas passé pour les Saoudiens, on retiendra tout de même l'exploit face à l'Argentine.

« Ces rumeurs ne sont pas vraies »

Cette victoire de l'Arabie Saoudite face à l'Argentine a bien évidemment fait énormément parler et susciter de nombreuses rumeurs. Pour Marca , Yasser Al-Misehal, président de la Fédération saoudienne, a tenu à mettre les choses au point à propos de certains bruits : « C'est vrai que les joueurs ont touché 1M€ et une Rolls Royce pour avoir gagné contre l'Argentine ? Non, non, non. Ils ont joué pour l'honneur du pays. Ils ont eu l'honneur de jouer un match historique face à l'Argentine. Ces rumeurs ne sont pas vraies ».

« C'était un bonus normal »