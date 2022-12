Coupe du monde 2022 : Messi allume les Pays-Bas, le PSG hallucine

Thibault Morlain

La rencontre entre l'Argentine et les Pays-Bas aura été tendue, que ce soit sur en en dehors du terrain. Et à l'occasion de ce duel, Lionel Messi n'a pas hésité à sortir les muscles, s'imposant comme le véritable patron de l'Albiceleste. Un comportement qu'on a pas l'habitude de voir chez Messi et même du côté du PSG, on a été étonné de voir de telles images.

Face aux Pays-Bas, on a vu une facette de Lionel Messi qu'on n'a pas l'habitude de voir. En effet, face aux provocations des Néerlandais, l'Argentin a répondu de plusieurs manières. Ça a été le cas après son but où il a fait une célébration avec les mains sur les oreilles en direction du banc des Oranjes et de Louis Van Gaal surtout. De même, après la rencontre, Lionel Messi s'est embrouillé avec Wout Weghorst avec une phrase désormais devenue culte : « Tu regardes quoi imbécile ? ». Un comportement qui en étonne plus d'un au PSG.

« Je n'ai jamais vu Messi comme ça »

En effet, si Lionel Messi fait habituellement parler son talent, il sait aussi hausser le ton et se faire respecter. De quoi en étonner plus d'un, notamment au PSG. « Je n'ai jamais vu Messi comme ça. Les Argentins aiment bien ce type de démonstration, un côté un peu macho. On a l'impression qu'il essaie un peu d'incarner ce sentiment », explique une source parisienne à L'Equipe .

