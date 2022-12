Coupe du monde 2022 : Messi insulte un joueur, ces folles révélations

Arthur Montagne

Après la qualification de l’Argentine contre les Pays-Bas lors du quart de finale de la Coupe du monde, Lionel Messi a fait parler de lui, et pas seulement pour sa prestation sur le terrain. En effet, La Pulga a craqué en interview d’après match en invectivant directement Wout Weghorst. Esteban Edul, journaliste qui interrogeait Messi, est revenu sur cet évènement.

« Tu regardes qui ? Imbécile ». Cette petite phrase lancée par Lionel Messi à Wout Weghorst après la qualification de l'Argentine aux tirs-au-but contre les Pays-Bas en quart de finale de la Coupe du monde, n'a pas manqué de faire parler. Et encore, les téléspectateurs n'ont pas tout vu. Esteban Edul, le journaliste qui interviewait Lionel Messi à ce moment-là, raconte les coulisses de l'incident.

«La colère de Messi concernait surtout la séance des tirs au but»

« Après le match, ils se chamaillaient tous dans les vestiaires, et pas seulement Messi. Van Dijk s’embrouillait avec Otamendi. On aurait dit un Lanus-Banfield ou un Newel’s-Central (des derbys chauds du championnat argentin, ndlr), mais ça avait plus de gueule parce que c’étaient des stars mondiales. La colère de Messi concernait surtout la séance des tirs au but, quand les Hollandais importunaient les Argentins », explique-t-il à Olé afin de planter le décor, avant de revenir plus précisément sur le coup de gueule de Lionel Messi.

«Il l’insultait bien plus avant le début de l’interview»