Coupe du monde 2022 : Mbappé réagit à la détresse de Cristiano Ronaldo

En pleurs, Cristiano Ronaldo a dit adieu à ses dernières chances de soulever une Coupe du monde suite à la défaite du Portugal face au Maroc. L'attaquant portugais a publié un message poignant sur les réseaux sociaux et plusieurs stars du ballon rond se sont empressées de répondre. C'est le cas de Kylian Mbappé, grand fan de CR7.

Si Lionel Messi peut encore espérer décrocher son premier Mondial avec l'Argentine, ce n'est plus le cas de Cristiano Ronaldo avec le Portugal. La Seleçao Das Quinas s'est faite surprendre par le Maroc (0-1) et devra patienter pour ajouter le trophée Jules Rimet à son palmarès. Pour Cristiano Ronaldo, c'était la dernière. Dépité, il avait exprimé sa tristesse sur ses réseaux sociaux. Kylian Mbappé a tenu à le saluer.

Ronaldo effondré

Via un long message publié sur les réseaux sociaux, Cristiano Ronaldo a exprimé sa détresse. Effondré, le quintuple Ballon d'Or peut compter sur le soutien de Kylian Mbappé.

Kylian Mbappe on Cristiano Ronaldo#CristianoRonaldopic.twitter.com/FY21vIUJes — Berita Sepakbola Dunia (@gilabola_ina) December 12, 2022

Mbappé le réconforte