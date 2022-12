Mercato - PSG : Lionel Messi va lâcher une annonce pour son avenir

Arthur Montagne

Sous contrat jusqu'en juin prochain avec le PSG, Lionel Messi va devoir faire un choix pour son avenir. La tendance serait à une prolongation à Paris où il a réalisé une excellente première partie de saison. Et sa réponse ne devrait plus trop tarder puisque La Pulga fera son annonce après la Coupe du monde qui se termine dimanche.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le Qatar a donné son feu vert à Luis Campos pour négocier avec l'entourage de Lionel Messi en vue d'une prolongation de contrat qui s'achève en juin prochain. Et la réponse de l'Argentin devrait intervenir prochainement.

Messi tranchera pour son avenir après la Coupe du monde

En effet, La Cadena SER confirme que Lionel Messi est focalisé pour le moment sur la Coupe du monde et la demi-finale que disputera l' Albiceleste mardi soir contre la Croatie. Par conséquent, à partir de la semaine prochaine, on devrait y voir plus clair concernant le choix de Lionel Messi.

«On va discuter après le Mondial»