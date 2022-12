Deschamps, Messi, Navas… Toutes les infos mercato du 12 décembre

La rédaction

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes début janvier après la Coupe du Monde au Qatar, Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

Deschamps aura le choix pour sa prolongation selon Le Graët

Interrogé au micro de La Chaine L'Equipe , le président de la FFF, Noël Le Graët, a confirmé sa volonté de proposer une prolongation de contrat à Didier Deschamps après la Coupe du Monde : « Oui. La décision lui appartenait si on était dans le dernier carré, donc on se verra à Guingamp dans quelques jours. S’il va dire oui ? Ça lui appartient totalement. Trouver un entraîneur de cette qualité, c’est pas facile. J’espère qu’il dira oui, mais ça mérite toujours une réflexion, surtout de sa part ». La balle sera donc dans le camp de Didier Deschamps pour son avenir à la tête de l'équipe de France.



PSG : Lionel Messi bien parti pour prolonger

En fin de contrat avec le PSG en juin prochain et courtisé par plusieurs écuries étrangères (FC Barcelone, Inter Miami), Lionel Messi semble bien parti pour fixer son avenir au Parc des Princes. Selon la Cadena Ser, ce dossier serait bien engagé pour Luis Campos qui semble donc bien parti pour fixer l'avenir de Messi.



PSG : Le Bayern Munich envisage Keylor Navas

Manuel Neuer étant blessé jusqu'à la fin de la saison, le Bayern Munich s'est mis en quête d'un nouveau gardien pour cet hiver. Actuellement prêté par le club bavarois à l'AS Monaco, Alexander Nübel serait l'option prioritaire, mais Kicker annonce également que la direction du Bayern songe également à recruter Keylor Navas en janvier. Sauf qu'il parait improbable que le PSG accepte de renforcer son futur adversaire en 8e de finale de la Ligue des Champions...



L'OL annonce du mouvement pour janvier