Mercato - PSG : Lionel Messi prend une grande décision sur son avenir en interne

Arthur Montagne

En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, Lionel Messi est pour le moment focalisé sur la Coupe du monde où l'Argentine s'est hissé en demi-finale après sa victoire aux tirs-au-but face au Pays-Bas. Mais dès que le Mondial sera terminé, l'Argentin devra se concentrer sur son avenir. Et visiblement, il aurait déjà une idée en tête pour son avenir.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le Qatar a donné son feu vert à Luis Campos afin de négocier avec l'entourage de Lionel Messi une prolongation de son contrat qui s'achève en juin prochain. Son bail actuel au PSG contient une option pour une saison supplémentaire, mais il faut que les deux parties soient d'accord pour l'activer.

👇Transferts - PSG : Messi lâche une incroyable réponse à Al-Khelaïfi sur le mercato 👇 pic.twitter.com/L58Hv4HrZb — le10sport (@le10sport) December 9, 2022

Le PSG favori pour Lionel Messi ?

Et alors que des rumeurs l'envoyant en MLS ou au FC Barcelone ont circulé, l'option la plus probable pour l'avenir de Lionel Messi est bien une prolongation au PSG. En effet, selon les informations de La Cadena SER , Luis Campos a bien lancé les grandes manœuvres et tout laisse à penser qu'il devrait rester à Paris la saison prochaine.

Al-Khelaïfi laisse planer le doute