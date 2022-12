Deschamps, Gerson, Amrabat... Toutes les infos mercato du 11 décembre

La rédaction

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes début janvier après la Coupe du Monde au Qatar, Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

Harit pourrait aider l'OM pour le transfert d'Amrabat

Joueur clé du Maroc, demi-finaliste de la Coupe du monde, Sofyan Amrabat affole le mercato et l'OM serait notamment intéressé. D'ailleurs, selon le journaliste marocain Said Amdaa, le club phocéen est idéalement placé notamment grâce à Amine Harit. « Ce n'est pas par hasard si Liverpool et Tottenham s'y intéressent, et c'était bien avant le Mondial. Il réalise une saison incroyable en Serie A, et je pense que l'OM a un coup à jouer, surtout avec la présence de son compatriote Amine Harit. Il serait assuré d'être titulaire à Marseille, ce qui n'est peut-être pas le cas à Liverpool ou Tottenham », explique-t-il au Phocéen .



OM : Coup de tonnerre pour le transfert de Gerson ?

Dossier chaud du mercato de l'OM, Gerson est toujours dans le flou concernant son avenir. Flamengo peine à répondre aux attentes de Pablo Longoria pour ce transfert. Mais l'entourage du joueur continue de faire pression puisque selon les informations de Julio Miguel Neto, Marcao, le père de Gerson, se serait rendu à Marseille afin de rencontrer le président de l'OM.



