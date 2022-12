Mercato - OM : Longoria rêve d'une star de la Coupe du monde, Harit va l'aider

Arthur Montagne

Impressionnant à la Coupe du monde, Sofyan Amrabat est l'une des révélations au Qatar et l'un des principaux artisans de la qualification historique du Maroc pour les demi-finales de la Coupe du monde. Les prestations du milieu de terrain de la Fiorentina ne passent donc pas inaperçues sur le marché et l'OM suivrait notamment avec attention son évolution. Et Amine Harit pourrait avoir un rôle à jouer dans ce dossier.

Comme la plupart des clubs européens, l'OM est très attentif aux matches qui se disputent actuellement au Qatar dans le cadre de la Coupe du monde. Et Pablo Longoria n'est évidemment pas passé à côté des prestations du Maroc, surprise du Mondial, qui affrontera la France en demi-finale. L'une des révélations des Lions de l'Atlas est le milieu de terrain de la Fiorentina, Sofyan Amrabat, impressionnant dans le cœur du jeu. Selon L'EQUIPE , Pablo Longoria apprécierait grandement son profil. Et avec Amine Harit, l'OM dispose d'un atout de taille comme l'explique le journaliste marocain Said Amdaa.

Mercato - OM : En feu avec le Maroc, il pourrait remplacer Gerson https://t.co/xMLFRddcqS pic.twitter.com/39LsnEuji9 — le10sport (@le10sport) December 11, 2022

Longoria impressionné par Amrabat

« Ses courses sont très intelligentes et il est très efficace dans le pressing. Il est omniprésent au milieu comme on peut le voir lors de ce mondial. Mais, c'est aussi un très bon joueur balle au pied, il est capable de faire gagner beaucoup de mètres à son équipe et trouver le décalage. À la Fiorentina, il est indiscutable et il a impressionné tout le monde lors du dernier match face à l'Inter », assure-t-il au Phocéen , avant de poursuivre.

«L'OM a un coup à jouer, surtout avec la présence d'Amine Harit»