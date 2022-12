Mercato - OM : Réunion au sommet fixée pour le transfert de Gerson ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Comme annoncé par le10Sport.com en exclusivité, les négociations entre Flamengo et l'OM sont à l'arrêt dans le dossier Gerson. Le club brésilien a mis de côté ce dossier après que Pablo Longoria ait refusé une offre de 12M€. Ps de quoi décourager le père et agent du milieu de terrain, qui espère encore un retour de son fils dans son pays natal.

Les choix d'Igor Tudor ont eu raison de Gerson. Mis de côté régulièrement par son entraîneur, le milieu de terrain a évoqué ses envies d'ailleurs. Le joueur espérait rejoindre Flamengo, qui a transmis une offre de 12M€ à l'OM selon les informations du 10Sport.com. Une proposition refusée par Pablo Longoria, qui a fixé le prix de départ de Gerson à 20M€.





Mercato - OM : En feu avec le Maroc, il pourrait remplacer Gerson https://t.co/xMLFRddcqS pic.twitter.com/39LsnEuji9 — le10sport (@le10sport) December 11, 2022

Marcao a rencontré Longoria ce samedi

Comme annoncé par le10Sport.com en exclusivité, les négociations sont désormais à l'arrêt entre Longoria et Flamengo. Mais selon SportMed TV, l'entourage du joueur croit encore à un transfert. Son père et agent, Marcao, était à Marseille ce samedi pour rencontrer le président de l'OM et lui demander de revenir sur sa décision.

Les deux hommes ont prévu de se revoir

Une information confirmée par Julio Miguel Neto. Selon le journaliste, les deux hommes ont discuté de l'avenir de Gerson et auraient prévu de se revoir dans les prochains jours pour essayer de trouver une solution. Ce feuilleton réserve encore quelques surprises.