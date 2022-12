Mercato - PSG : Un transfert légendaire déjà programmé pour le Qatar ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arrivé cet été à Manchester City, Erling Haaland ne quittera pas la formation entraînée par Pep Guardiola de sitôt. Mais à en croire son père, l'attaquant de 22 ans pourrait énormément voyager durant sa carrière. Il pourrait être amené à découvrir plusieurs championnats, dont la Ligue 1. Et le PSG pourrait bien être sa destination en cas d'arrivée en France.

Il n'a fallu que cinq mois à Erling Haaland pour faire l'unanimité à Manchester City. Arrivé en juillet denier en provenance du Borussia Dortmund, l'attaquant de 22 ans compte déjà 23 buts sous le maillot des Citizens , sont quatre de plus que Kylian Mbappé (PSG). Lié à la formation de Premier League jusqu'en 2027, Haaland disposerait d'une clause libératoire à 200M€ en 2024. L'occasion pour l'international norvégien d'aller voir ailleurs ?

Le père d'Haaland ouvre la porte à la Ligue 1

Selon les dires de son père, Erling Haaland pourrait bien voyager au cours de sa carrière. « Je pense qu'Erling veut prouver ses capacités dans tous les championnats. Il pourra alors y rester trois ou quatre ans au maximum. Il pourrait être, par exemple, deux ans et demi en Allemagne, deux ans et demi en Angleterre et ensuite en Espagne, en Italie, en France, n'est-ce pas ? » avait confié Alf-inge Haaland.

« J’ai l’impression qu’il peut vouloir se prouver qu’il est capable de jouer n’importe où »

Ce samedi, il a confirmé ses propos, ouvrant la porte, notamment, à une arrivée en Ligue 1. « Si c’est un plan de carrière de jouer dans les cinq championnat majeurs ? Je ne sais pas. Il peut rester à City durant quinze ans. Mais j’ai l’impression qu’il peut vouloir se prouver qu’il est capable de jouer n’importe où » a déclaré le père d'Erling Haaland dans les colonnes de France Football.

Le PSG, seul club de Ligue 1 à pouvoir se l'offrir

En cas d'arrivée en France, seul un club pourrait s'attacher ses services : le PSG. Le club parisien a la puissance financière pour payer son salaire, mais aussi verser une indemnité de transfert dans ce dossier Haaland. Le PSG avait déjà essayé de le recruter par le passe. Comme annoncé par le10Sport.com en exclusivité durant l'été 2021, le Qatar avait pensé à lui en cas de départ de Kylian Mbappé. Ce n'est que partie remise ?