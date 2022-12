Mercato - PSG : Campos s’attaque à deux cracks

Arthur Montagne

Toujours bien décidé à préparer l’avenir du PSG, Luis Campos s’intéresse à de nombreux joueurs prometteurs sur le mercato. Dans cette optique, le conseiller sportif du club de la capitale surveillerait la situation des deux défenseurs croates Luka Vuskovic et Ljubo Puljic, âgés de 15 ans.

Réputé comme l'un des meilleurs dénicheurs de talents grâce à un réseau de scouts très impressionnant, Luis Campos s'active afin de préparer l'avenir. Après avoir regardé du côté du Brésil où le PSG va rater les transferts d'Endrick, proche du Real Madrid, et d'Andrey Santos, qui va s'engager avec Chelsea, comme révélé par le10sport.com, c'est vers la Croatie que scrute désormais le club de la capitale.

Le PSG veut trouver le nouveau Gvardiol

Fournisseur de talents, la formation croate n'a plus à faire ses preuves. C'est dans cette optique que, selon les informations de Gianluca Di Marzio, le PSG s'intéresserait à Luka Vuskovic (Hajduk Spalato) et Ljubo Puljic (NK Osijek), deux défenseurs centraux âgés d'à peine 15 ans et qui sont déjà considérés comme les successeurs de l'excellent Joško Gvardiol en Croatie.

La concurrence est rude

Mais bien évidemment, le PSG n'est pas seul sur ces deux dossiers puisque, toujours d'après le journaliste italien, la Juventus, le Bayern Munich, l’Atalanta et le groupe Red Bull ont déjà pris des informations.