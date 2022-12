Transferts - PSG : Un gros raté est révélé sur le mercato

Guillaume de Saint Sauveur

Recruté l’été dernier par le PSG en provenance du LOSC pour 15M€, Renato Sanches peine encore à obtenir une place de titulaire sous les ordres de Christophe Galtier à Paris. Pourtant, le club de la capitale envisage de le recruter depuis déjà plusieurs années, et l’international portugais a d’ailleurs fait une grande révélation sur son premier transfert avorté au PSG.

C’est un fait, le PSG a profité du mercato estival 2022 pour totalement révolutionner son milieu de terrain : out Leandro Paredes, Ander Herrera, Rafinha, Idrissa Gueye, Xavi Simons… Et Luis Campos a bouclé plusieurs renforts dans l’entrejeu comme Vitinha, Carlos Soler, Fabian Ruiz ou encore Renato Sanches. Ce dernier avait déjà collaboré par le passé avec le conseiller sportif du PSG et Christophe Galtier au LOSC, mais ce n’est pas tout…

« J’ai déjà eu l’opportunité de venir au PSG »

Interrogé par PSG TV, Renato Sanches a en effet révélé qu’il aurait déjà pu débarquer au PSG il y a quelques années, lorsqu’il portait les couleurs du Bayern Munich : « Sincèrement, je pense que mon histoire avec le PSG date d’un peu plus loin, car même quand je jouais en Allemagne, j’ai eu une opportunité pour venir ici, et tout était quasiment fait, sauf qu’au dernier moment l’entraîneur du Bayern Munich ne m’a pas laissé partir. C’était il y a 4-5 ans. Donc Paris a toujours été un club proche de mon cœur » , indique le milieu de terrain portugais.

« Un moment spécial pour moi »