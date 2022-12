Mercato - PSG : Les révélations de Renato Sanches sur son transfert avorté

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Renato Sanches a rejoint le PSG cet été, contre un chèque de 15M€. Mais le joueur portugais aurait pu s'engager avec le club parisien dès 2018. Alors sous contrat avec le Bayern Munich, le milieu offensif était proche d'un accord avec l'équipe française. Ce jeudi, la nouvelle recrue du PSG est revenue sur son transfert avorté.

Renato Sanches est l'une des six recrues estivales du PSG. Arrivé en provenance du LOSC, le joueur de 25 ans était une piste de longue date du club parisien. Comme l'a annoncé Renato Sanches, le PSG était déjà proche de l'accueillir en 2018.

Mercato - PSG : Campos se lance dans un chantier inattendu https://t.co/AzNFpIx9DW pic.twitter.com/Bmb4QpUWLp — le10sport (@le10sport) December 9, 2022

« J’ai eu une opportunité pour venir ici, et tout était quasiment fait »

« Sincèrement, je pense que mon histoire avec le PSG date d’un peu plus loin, car même quand je jouais en Allemagne, j’ai eu une opportunité pour venir ici, et tout était quasiment fait, sauf qu’au dernier moment l’entraîneur du Bayern Munich ne m’a pas laissé partir. C’était il y a 4-5 ans. Donc Paris a toujours été un club proche de mon cœur » a confié Renato Sanches dans un entretien accordé à PSG TV.

« J’ai fait le bon choix pour grandir davantage »