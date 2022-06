Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Retour sur le transfert avorté de Renato Sanches… en 2018

Publié le 20 juin 2022 à 14h00 par Thibault Morlain

A peine arrivé au PSG en tant que conseiller sportif, Luis Campos s’apprête déjà à frapper très fort sur le marché des transferts. En effet, d’ici peu, c’est Vitinha qui doit s’engager avec les champions de France moyennant 40M€. Et un autre milieu de terrain portugais se rapproche du PSG : Renato Sanches. Aujourd’hui au LOSC, l’ancien du Bayern Munich pourrait lui aussi être recruté par Luis Campos. Et cette fois, cela serait la bonne pour voir Renato Sanches à Paris, au contraire d’il y a quelques années…

Cet été, le PSG a entamé une révolution afin de revenir sur le droit chemin et enfin remporter la Ligue des Champions. Exit notamment Leonardo, et à la place, c’est Luis Campos qui a été nommé comme conseiller sportif du club de la capitale. Passé par l’AS Monaco ou encore le LOSC, le Portugais est donc en charge du recrutement à Paris. Et il n’aura pas tardé avant de réaliser ses premières opérations. Ainsi, comme le10sport.com vous l’a confirmé, c’est bouclé pour l’arrivée de Vitinha en provenance du FC Porto contre 40M€. Et toujours selon nos informations, Luis Campos a également lancé l’opération Renato Sanches. Des contacts ont ainsi été pris avec l’entourage du milieu de terrain, aujourd’hui au LOSC. Une opération qui semble de plus en plus se confirmer. Le PSG devancerait désormais le Milan AC, qui avait visiblement pourtant un accord avec le Portugais, et le club de la capitale serait prêt à débourser les 30M€ réclamés par les Dogues pour le transfert de Renato Sanches. A l’instar de Vitinha, l’ancien du Bayern Munich pourrait donc lui aussi débarquer au PSG d’ici peu alors qu’il aurait pu poser ses valises au Parc des Princes il y a quelques années de cela déjà.

EXCLU - Mercato : Le PSG lance l’opération Renato Sanches ! https://t.co/zdWbll4dRy pic.twitter.com/vwtcdRArSC — le10sport (@le10sport) June 18, 2022

« Tout était prêt »