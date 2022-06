Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les 5 premières pistes chaudes de l’ère Campos

Publié le 19 juin 2022 à 15h00 par Arthur Montagne

Officiellement nommé conseiller football du PSG, Luis Campos est déjà très actif en coulisses. Le dirigeant portugais a établi une short-list pour renforcer l'effectif qui sera probablement aux mains de Christophe Galtier. Dans cette optique, plusieurs pistes très chaudes se dégagent déjà ces dernières et les premiers transferts de l'ère Campos semblent imminents.

Vintinha (FC Porto)

C'est à la fois la piste la plus récente, mais également la plus chaude. Bien décidé à renforcer l'entrejeu du PSG, Luis Campos s'active sur le marché des transfert et aurait ainsi fait de Vitinha sa grande priorité. Le milieu de terrain du FC Porto dispose d'une clause libératoire fixée à 40M€ qui n'effraie évidemment pas le club de la capitale. A tel point que tout semble déjà bouclé dans ce dossier. Vitinha sera donc probablement la première recrue de l'ère Campos.

Milan Škriniar (Inter Milan)

Autre nom qui revient avec insistance depuis la nomination de Luis Campos, celle de Milan Škriniar. Il faut dire que le PSG ne compte pas conserver Thilo Kehrer et Abdou Diallo et devra donc dénicher un nouveau défenseur central. Le joueur de l'Inter Milan fait ainsi partie des premiers choix de Luis Campos mais le club lombard se montre gourmand et réclame près de 80M€ pour un joueur qui n'a plus qu'un an de contrat. Sven Botman (LOSC) semble être le plan B dans dossier.

Renato Sanches (LOSC)

Compte tenu du fait que le duo Campos-Galtier risque d'être reconstitué au PSG, il y a fort à parier que des joueurs du LOSC soient visés par le club parisien. C'est ainsi que, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Renato Sanches est en discussion avec le club de la capitale qui prévoit prochainement de passer à l'action dans ce dossier. Toujours dans sa quête de complétement reconstruire son milieu de terrain autour de Marco Verratti, le PSG pourrait donc accueillir un autre portugais en plus de Vitinha.

EXCLU @le10sport : Le PSG lance l'opération Renato Sanches !▶️ Paris a pris contact avec ses représentants▶️ Prochaine étape : Offre au LOSC▶️ C'est fait pour Vitinha, Renato Sanches pourrait suivre▶️ Le Milan AC reste à l'affûthttps://t.co/UeKEOJDDhL — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 18, 2022

Gianluca Scamacca (Sassuolo)

Cet été, le PSG cherchera également à dénicher un avant-centre capable d'entrer dans la rotation. Clairement, Mauro Icardi ne fait plus partie des plans parisiens et sera poussé au départ. Arnaud Kalimuendo risque également d'être vendu puisqu'il est très demandé sur le marché. Par conséquent, Luis Campos semble avoir fait de Gianluca Scamacca sa grande priorité à ce poste. Mais là encore, il faudra trouver un terrain d'entente avec Sassuolo qui réclame 50M€.

Hugo Ekitike (Reims)

Autre attaquant ciblé par le PSG : Hugo Ekitike. Le jeune attaquant de Reims sort d'une saison prometteuse en Ligue 1 et ne manque pas de prétendants sur le marché à l'image de Newcastle qui fait figure de favori dans ce dossier. Néanmoins, le PSG n'a pas dit son dernier mot et Luis Campos aurait relancé ce dossier. Le montant de la transaction pourrait avoisiner les 40M€, bonus compris.