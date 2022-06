Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mourinho prend une décision fracassante pour Paredes

Publié le 18 juin 2022 à 23h15 par Axel Cornic

Poussé vers la sortie au Paris Saint-Germain, Leandro Paredes pourrait notamment retrouver la Serie A, où plusieurs clubs semblent prêts à l’accueillir les bras ouverts. Son ancien club de l’AS Roma semblait être bien positionné, mais José Mourinho aurait finalement d’autres projets pour ce mercato estival.

Une grande vague de départs se prépare au Paris Saint-Germain. Projet engagé déjà ce printemps avec Leonardo, il bat son plein actuellement avec Luis Campos, le nouveau patron du sportif au PSG. Aidé par son compatriote Antero Henrique, l’ancien du LOSC et de l’AS Monaco aurait l’intention de rapidement boucler quatre départs et c’est surtout le milieu de terrain qui est concerné. Il s’agirait en effet de Georginio Wijnaldum, d’Ander Herrera, d’Idrissa Gueye et surtout de Leandro Paredes, qui a portant encore récemment annoncé vouloir rester au PSG. « Il est difficile de connaître l'avenir, car ce que j'ai appris, c'est que beaucoup de choses peuvent arriver sur le marché » a expliqué l'international argentin, dans des propos rapportés par Diario26. « Mais je suis très heureux dans mon club, je veux rester pour continuer à jouer et me battre pour des objectifs importants ». Pour lui, c’est notamment un retour en Serie A qui pourrait se dessiner, avec la Juventus, l’Inter et l’AS Roma qui lui feraient les yeux doux.

EXCLU - Mercato : Le PSG lance l’opération Renato Sanches ! https://t.co/zdWbll4dRy pic.twitter.com/vwtcdRArSC — le10sport (@le10sport) June 18, 2022

Paredes plus du tout dans les plans de la Roma ?