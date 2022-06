Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos sous pression pour cette opération à 50M€ ?

Publié le 18 juin 2022 à 21h15 par Axel Cornic

A peine arrivé, Luis Campos pourrait bientôt boucler deux gros coups, puisqu’en Italie on parle d’un Milan Skriniar toujours plus proche du PSG. L’autre devrait également venir de Serie A, puisque le nouveau boss du recrutement parisien aurait coché le nom de Gianluca Scamacca, attaquant de Sassuolo et de la Squadra Azzurra.

La saison prochaine, on devrait encore voir à l’œuvre la MNM du côté du Paris Saint-Germain. Mais que pourront faire Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar, tous seuls ? Avec le départ annoncé d’Angel Di Maria et celui souhaité de Mauro Icardi, les options vont en effet manquer en attaque... et c’est là que rentre en action Luis Campos ! Le successeur de Leonardo aurait l’intention de recruter Gianluca Scamacca et la presse italienne assure que les négociations sont rentrées dans le vif, avec Sassuolo qui espère bien récupérer près de 50M€ du transfert de son attaquant.

Sassuolo veut rapidement boucler le départ de Scamacca