Mercato - PSG : Une solution inespérée trouvée pour le transfert d’Icardi ?

Publié le 17 juin 2022 à 13h45 par Bernard Colas

N’entrant plus dans les plans du PSG, Mauro Icardi est invité à se trouver un nouveau club durant le mercato estival, mais les propositions ne croulent pas après la mauvaise saison réalisée par l’Argentin. Malgré tout, ce dernier disposerait de deux pistes en Premier League, permettant aux Parisiens de garder espoir dans ce dossier.

Véritable star à l’Inter Milan il y a quelques années, Mauro Icardi s’est métamorphosé au PSG, au point de devenir un indésirable poussé vers la sortie à chaque mercato. En rappelant Antero Henrique, l’écurie parisienne espère cette fois-ci se séparer de l’Argentin, qui ne compte pas faciliter sa sortie. « J'ai encore deux ans sur mon contrat. Cela ne me semble pas aussi clair que vous le dites avec ces conneries écrites. A 29 ans, rassurez-vous, avec près de 200 buts marqués, tout le monde me connaît assez bien. Et puis je décide de rester et de me rendre disponible », écrivait dernièrement Mauro Icardi sur les réseaux sociaux. L’attaquant du PSG n’a clairement plus la cote sur le marché des transferts, ce qui n’arrange rien à la tâche du club parisien. Cependant, une solution pourrait apparaître.

Un avenir en Premier League pour Icardi ?