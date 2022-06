Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça commence à s’activer pour le transfert de Mauro Icardi

Publié le 10 juin 2022 à 13h30 par Thibault Morlain

Aujourd’hui, Mauro Icardi n’est clairement plus en odeur de sainteté au PSG. Chargé des départs pour cet été, Antero Henrique va devoir trouver la solution pour le transfert de l’Argentin, qui ne semble pas vraiment vouloir faire ses valises. Pourtant, une option pourrait bien se présenter pour l’avenir d’Icardi. A voir si cela lui conviendra…

En pleine reconstruction cet été, le PSG va notamment vouloir opérer un grand ménage au sein de son effectif. Plusieurs indésirables sont ainsi poussés vers la sortie à l’instar de Layvin Kurzawa, Julian Draxler ou encore Mauro Icardi. Arrivé en 2019 au Parc des Princes, l’Argentin n’entrait clairement plus dans les plans de Mauricio Pochettino. Le voilà désormais poussé vers la sortie. Une énorme mission pour Antero Henrique qui devrait visiblement être en charge de ce dégraissage au PSG durant ce mercato estival. Pourtant, les dernières déclarations de Mauro Icardi n’ont clairement pas dû rassurer les champions de France. En effet, en réponse à certaines informations de la presse italienne, le natif de Rosario avait lâché une réponse fracassante, confiant alors : « J'ai encore deux ans sur mon contrat. Cela ne me semble pas aussi clair que vous le dites avec ces conneries écrites. A 29 ans, rassurez-vous, avec près de 200 buts marqués, tout le monde me connaît assez bien. Et puis je décide de rester et de me rendre disponible ».

Mercato - PSG : Grosse galère en vue pour Campos avec Icardi ! https://t.co/wvKyUchaqW pic.twitter.com/tPROIAc5l8 — le10sport (@le10sport) June 8, 2022

Direction River Plate ?