Mercato - PSG : Bonne nouvelle pour le transfert de Skriniar

Publié le 10 juin 2022 à 10h00 par Guillaume de Saint Sauveur

En quête de nouveaux renforts et notamment dans le secteur défensif, Luis Campos songe à plusieurs profils pour le PSG, et celui de Milan Skriniar est évoqué avec insistance. Le défenseur slovaque a affiché son envie de continuer l’aventure avec l’Inter Milan, mais sa direction aurait besoin de liquidités…

Les grandes manœuvres sont déjà lancées pour le mercato estival du PSG ! Luis Campos, le successeur de Leonardo à la direction sportive du club de la capitale, a déjà activé ses dossiers prioritaires et notamment pour le poste d’entraîneur. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Christophe Galtier (OGC Nice) est bien une piste prioritaire pour le PSG, mais aucun contact concret n’a pour le moment été noué avec sa direction. Campos se penche également sur les dossiers chauds du recrutement avec plusieurs pistes activées en défense, et notamment celle menant à Milan Skriniar (27 ans), le robuste défenseur slovaque de l’Inter Milan.

Skriniar vendu par l’Inter ?

Selon les récentes révélations du Parisien et de la presse italienne, le PSG apprécierait énormément le profil de Skriniar qui présente l’avantage de n’avoir plus qu’une année de contrat avec l’Inter. Et dans des propos accordés à Eurosport , un journaliste de la Gazzetta dello Sport apporte une bonne nouvelle au PSG dans ce dossier : « Jusqu'à hier (mercredi), l'Inter nous a assuré qu'aucune offre en provenance de Paris n'est arrivée. Mais il pourrait faire partie des joueurs sacrifiés par le club, qui doit terminer son mercato avec un solde positif de 60-70 millions d'euros. Il y a aura certainement un partant entre Lautaro, Bastoni, Skriniar et Barella. Ce sont les joueurs avec la valeur la plus élevée. D'autres départs sont à prévoir, notamment pour pouvoir enregistrer des arrivées ». En clair, l’Inter devrait chercher à vendre Milan Skriniar cet été, et le PSG aura donc forcément son mot à dire.

