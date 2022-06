Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Galtier patiente, Paris s’organise

Publié le 8 juin 2022 à 20h45 par Alexis Bernard

Dans le prolongement du dossier Mbappé, le PSG souhaite s’attaquer à la refonte de son organigramme. Des changements au poste de directeur sportif et d’entraîneur sont en cours. Et le nom de Christophe Galtier fait bel et bien partie de l’équation. Voici nos informations.

Entièrement focalisé sur le dossier Mbappé, le PSG n’a pas pris le temps de fêter son extraordinaire victoire aux dépens du Real Madrid. Les dirigeants parisiens ont pris des engagements pour refondre l’organigramme et changer « la méthode » de fonctionnement du club, comme de l’équipe première. Pour cela, Luis Campos a paraphé son contrat et sera très prochainement intronisé en lieu et place de Leonardo. Si ce jeu de chaises musicales est une opération finalisée, qui ne demande qu’à être entérinée, ce n’est pas encore le cas pour le poste d’entraîneur. Le sort de Mauricio Pochettino est officieusement scellé, sa mission devrait prendre fin. Mais pour l’heure, les discussions entre l’entraîneur argentin et le PSG n’ont pas encore concrètement démarré. Paris souhaite avoir les garanties nécessaires pour « l’après », et notamment d’avoir un accord finalisé avec le prochain coach, avant de faire quoi que ce soit vis-à-vis de Pochettino. Même si son départ pourrait devenir un sujet concret dans les prochaines heures.

Galtier en salle d’attente