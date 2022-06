Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Gros pressing d’Al-Nassr Riyad pour Lucien Favre !

Publié le 6 juin 2022 à 11h50 par Alexis Bernard mis à jour le 6 juin 2022 à 11h51

Selon nos informations, le club saoudien d’Al-Nassr Riyad pousse fortement en coulisse pour obtenir la signature de Lucien Favre. Le technicien suisse, qui a refusé le Borussia M’Gladbach il y a quelques jours, va également devoir donner une réponse à l’offensive saoudienne.

Libre de tout contrat depuis son départ du Borussia Dortmund, Lucien Favre est un technicien très courtisé. En France, plusieurs écuries ont longtemps pensé à lui, comme l’Olympique Lyonnais, l’OM ou plus récemment les Girondins de Bordeaux. Ancien mentor de l’OGC Nice, Favre est de nouveau chassé par les Aiglons. Selon nos informations, aucun contact direct n’a encore eu lieu entre le président, Jean-Pierre Rivère, et Lucien Favre. Pas de réunion, de rencontre ni même de coup de fil. En revanche, nos sources indiquent qu’en interne, le nom de Favre revient de plus en plus dans l’optique d’un départ de Christophe Galtier, aujourd’hui chaudement courtisé par le PSG. Mais à l’heure où nous écrivons ces lignes, Nice n’est pas le club le plus actif pour Lucien Favre.

Lucien Favre a donc refusé ‘Gladbach à la dernière minute, alors que les contrats étaient prêts, à cause du manque de garanties sportives - selon la presse 🇩🇪Est-ce que l’#OGCNice et son futur DS, qu’il s’agisse de Julien Fournier ou non, seront capables de proposer mieux ? 🧐 pic.twitter.com/SJWgfYe7p4 — Sky Nissa Europa 🇪🇺 (@pantalon_blanc) May 31, 2022

Al-Nassr donne tout pour Favre

En coulisses, le club d’Al-Nassr Riyad exerce un pressing XXL pour tenter de convaincre Lucien Favre de venir. L’écurie saoudienne met tout en œuvre pour séduire le technicien suisse de 64 ans. Pour cela, des moyens financiers très importants sont déployés, avec une proposition qui défierait toute concurrence européenne. Reste à savoir si ces arguments financiers, et les moyens mis à disposition pour le projet sportif, réussiront à convaincre Favre.



Champion d’Arabie Saoudite à neuf reprises, Al-Nassr Riyad veut se donner les moyens d’étoffer son palmarès, notamment en Ligue des Champions Asiatique. Une compétition dans laquelle règne Al-Ahli, tenant du titre et club le plus titré avec quatre trophées à son actif (1991, 2000, 2019 et 2021). Finaliste en 1995, Al-Nassr veut écrire son histoire et semble prêt à tout pour convaincre Lucien Favre d’être le chef d’orchestre de ce projet.