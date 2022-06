Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kimpembe réclame un gros salaire au Qatar pour continuer !

Publié le 6 juin 2022 à 9h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Les propos de Presnel Kimpembe dimanche, pour le moins énigmatiques sur son avenir au PSG, ont déjà fait couler beaucoup d’encre. Et elles cacheraient en réalité une volonté de revoir considérablement son salaire à la hausse, se rapprochant beaucoup plus des émoluments de son compère de la défense parisienne, Marquinhos. Explications.

Le feuilleton Kylian Mbappé à peine terminé avec une fin heureuse et une prolongation de contrat jusqu’en juin 2025 plutôt qu’un départ libre en direction du Real Madrid, le PSG doit déjà se remettre au travail ! Luis Campos va remplacer Leonardo à la direction sportive du club de la capitale, et le dirigeant portugais va avoir fort à faire avec en tout premier lieu le dossier du nouvel entraîneur pour succéder à Mauricio Pochettino. Christophe Galtier (OGC Nice) fait aujourd’hui figure de favori puisque la piste menant à Zinedine Zidane semble s’être refroidie, mais depuis dimanche, c’est un autre cas qui fait parler autour du PSG.

Kimpembe a jeté un froid et réclame du lourd pour prolonger

Interrogé dimanche en conférence de presse alors qu’il se trouve en plein rassemblement avec l’équipe de France pour la Ligue des Nations, Presnel Kimpembe (26 ans) a semé le trouble quant à son avenir au PSG malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2024 : « Tout le monde connaît mon amour pour le PSG. Après, j’aurai 27 ans en août, j’arrive à un moment clé de ma carrière. Mon prochain contrat est important. J’attends de pouvoir rencontrer la nouvelle direction sportive. Il va falloir discuter assez rapidement », a lâché Kimpembe, interpellant donc sans détour Luis Campos quant à son avenir au PSG. Et à en croire les révélations de L’Equipe dans ses colonnes du jour, ces propos du défenseur français n’ont rien d’anodins puisque Presnel Kimpembe ne serait en réalité pas totalement satisfait de son contrat actuel, qui avoisine les 700 000€ brut par mois. Le défenseur tricolore en attend davantage et souhaite pouvoir se rapprocher des émoluments de son compère de la défense, Marquinhos, aux alentours de 1M€ par mois, et c’est donc ce qu’il fait passer comme message à la direction du PSG lorsqu’il évolue un « prochain contrat important ». Le message est passé…

Luis Campos apprécie déjà son profil

Par ailleurs, L’Equipe indique ce lundi que Luis Campos apprécie déjà fortement le profil de Presnel Kimpembe puisque le directeur sportif portugais avait essayé de le faire venir par le passé à l’AS Monaco, lorsqu’il officiait en tant que dirigeant du club de la Principauté. Les discussions devraient donc bientôt démarrer entre les deux hommes pour essayer de faire prolonger Kimpembe au PSG, et reste à savoir si Campos parviendra à trouver un terrain d’entente financier avec l’international français.