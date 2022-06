Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos a déjà tenté un transfert avec Kimpembe !

Publié le 6 juin 2022 à 8h15 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 6 juin 2022 à 8h26

Alors qu’il n’a pas hésité à mettre la pression publiquement sur la direction du PSG, Presnel Kimpembe devrait prochainement s’entretenir avec Luis Campos, et le directeur sportif portugais successeur de Leonardo avait d’ailleurs tenté par le passé de faire venir du côté de l’AS Monaco lorsqu’il y travaillait.

Interrogé dimanche en conférence de presse en rassemblement avec l’équipe de France, Presnel Kimpembe (26 ans) faisait passer un message clair à la direction du PSG quant à son avenir, alors que son contrat court jusqu’en juin 2024 : « Tout le monde connaît l'amour que j'ai pour le PSG. C'est réciproque. J'aurai 27 ans en août, c'est un moment clé de ma carrière. J'attends de rencontrer la future direction sportive par rapport au projet du club. Il faudra discuter assez rapidement », a indiqué Kimpembe, mettant indirectement la pression à Luis Campos, le successeur de Leonardo à la direction sportive du PSG. Et les deux hommes ont d’ailleurs failli collaborer par le passé loin du Parc des Princes…

Campos voulait Kimpembe à Monaco